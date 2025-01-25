Держдеп США зупинив виконання грантів із закордонної допомоги

https://racurs.ua/ua/n203454-ssha-zupynyly-vykonannya-grantiv-iz-zakordonnoyi-dopomogy.html

Ракурс

Державний секретар США Марко Рубіо видав наказ, який призупиняє на 90 днів фінансування більшості програм іноземної допомоги, включно з підтримкою України.

Про це повідомили Reuters, Politico та FT.

Розпорядження було надіслано в п’ятницю телеграмою до посольств США по всьому світу, пише АР.

Як, стверджують журналісти, це стосується усіх країн, окрім Ізраїлю та Єгипту — військове фінансування цих країн продовжуватиметься. Також дозволено надавати екстрену продовольчу допомогу.

Указ про тимчасову паузу у наданні зовнішньої допомоги США іншим країнам на 90 днів підписав президент США Дональд Трамп 21 січня.

Анонімний представник Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) розповів Reuters, що відповідальним за проекти в Україні співробітникам наказано припинити всі роботи. Серед заморожених проєктів, за його словами — підтримка шкіл та медична допомога (невідкладна допомога матерям і вакцинація дітей).

Українській службі «Голосу Америки» в Пентагоні повідомили, що указ Трампа про 90-денну паузу в наданні міжнародної підтримки не впливає на програми збройної допомоги Україні.

Водночас Рубіо вже видав дозвіл на екстрену продовольчу допомогу. Це відбувається на тлі значного потоку гуманітарної допомоги до Сектора Ґази після перемир’я між Ізраїлем і палестинським угрупованням ХАМАС, а також через голод у Судані та інших регіонах світу.

У документі також зазначається, що Рубіо схвалив винятки для фінансування військових потреб Ізраїлю та Єгипту, а також для адміністративних витрат, зокрема заробітної плати, необхідної для реалізації військових програм.

Щорічно Ізраїль отримує близько 3,3 мільярда доларів військової допомоги, а Єгипет — близько 1,3 мільярда доларів.

У запиті до Конгресу, зробленому попередньою адміністрацією Джо Байдена, зазначено, що у 2025 році військове фінансування передбачене також для України, Грузії, країн Балтії, Тайваню, Індонезії, Філіппін, Таїланду, В'єтнаму, Джибуті, Колумбії, Панами, Еквадору, Ізраїлю, Єгипту та Йорданії.

USAID — Агенство США з міжнародного розвитку) є одним із головних джерел американського фінансування в Україні. USAID керує міжнародним розвитком і допомогою від Уряду США через партнерства та інвестиції, які зміцнюють демократичне управління та допомагають людям вийти з гуманітарних криз і досягти прогресу.