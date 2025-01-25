Мексика відмовилася приймати американський військовий літак, який перевозив депортованих зі США

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Мексика відмовилася приймати американський військовий літак, який перевозив депортованих зі США.

Два літаки перевозили 160 мігрантів до Гватемали. Однак уряд США не зміг провести посадку в Мексиці, бо країна відмовила в дозволі, пише Reuters.

Раніше цього тижня Вашингтон відновив програму «Залишайтеся в Мексиці», яка змушує немексиканських шукачів притулку чекати в країні, поки їхні справи не вирішать у США. У Мексиці на це не погодилися. Водночас Мексика готова «з розпростертими обіймами» приймати своїх громадян.

Американо-мексиканські відносини стали більш напруженими з моменту приходу до влади Трампа, який одразу оголосив надзвичайний стан уздовж спільного кордону двох країн і направив туди 1 500 додаткових американських військових. Президент США визнав мексиканські наркокартелі терористичними організаціями, перейменував Мексиканську затоку на Американську затоку і пригрозив загальним 25% митом на мексиканські товари.

Клаудія Шейнбаум намагалася уникнути ескалації ситуації та висловила підтримку щодо повернення мексиканців до країни. Однак вона не погодилася з масовими депортаціями, які зараз тривають у США. Натомість президентка Мексики переконана, що мексиканські іммігранти життєво важливі для економіки США.

Водночас США призупиняють імміграційні програми, зокрема ключову ініціативу для українців United for Ukraine.

Обсяг програм, згаданих у паузі, величезний, і це рішення заблокує в’їзд іммігрантів, які втікають з деяких із найбільш нестабільних і безнадійних місць у світі, пише газета. Крім України програми пропонували шлях іммігрантам з Куби, Гаїті та Венесуели.

З вересня 2023 року понад 150 тисяч українців скористалися цією програмою. Нині призупинення може ускладнити шляхи евакуації для українців, які тікають від війни, — йдеться у статті NYT.

Указ Трампа також передбачає перевірку всіх програм тимчасового прийому іммігрантів на відповідність новим критеріям, зокрема ініціатив для возз'єднання родин і підтримки неповнолітніх із Центральної Америки.

Правозахисники розцінюють це рішення як удар по гуманітарній імміграції, особливо для людей, що залишають найбільш нестабільні регіони світу, включаючи Україну