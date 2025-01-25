Зеленський підтвердив, що США не зупинили військову допомогу Україні

https://racurs.ua/ua/n203469-zelenskyy-pidtverdyv-scho-ssha-ne-zupynyly-viyskovu-dopomogu-ukrayini.html

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Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що США не зупинили військову допомогу Україні.

Я знаю, що є якісь обмеження на 90 днів гуманітарних програм. Я знаю, є велика кількість інституцій у світі, які підтримувались урядом США. Можу сказати тільки те, що може недоотримати Україна. Я сфокусований на військовій допомозі — вона не зупинена, — заявив президент під час пресконференції з президенткою Молдови.

Напередодні Politico писало, що Держдеп США поставив на паузу всі програми міжнародної допомоги і це «схоже, включає військову підтримку для України». Втім, головні програми військової допомоги зараз працюють без змін.

Журналіст «Голосу Америки» Остап Яриш пояснив, про які проєкти йдеться:

Зі слів джерел, на паузу поставили програму FMF. Але торік на неї заклали $1,6 млрд й ці кошти вичерпали ще в травні.

У Пентагоні зазначили, що запланованих поставок зброї зі складів США за програмою PDA та контрактів на виготовлення зброї за програмою USAI, оформлених адміністрацією Байдена, пауза поки не стосується.

Тобто технічно — так, розпорядження Держдепу стосується програми військової підтримки FMF. Але по факту — дві основні програми PDA та USAI, за якими ще продовжується виготовлення та постачання зброї для України, на цю мить залишаються працювати без змін, — пише Остап Яриш.

В теорії заплановані поставки озброєння можуть зупинити в майбутньому, але для цього потрібна окрема процедура, зазначає Яриш. Для програми PDA від адміністрації Байдена залишилось близько $4 млрд, але оголошення нових пакетів військової допомоги залежатиме від адміністрації Трампа.

Водночас пауза від Держдепу впливає на невійськові програми. Так, та ж USAID має програми це підтримки енергетики, відбудови інфраструктури, медичної допомога, освіти та інших. Наразі неясно що з цими програмами буде далі.

Є зміни у програмах для біженців з України, зокрема United for Ukraine (U4U), — міністерство нацбезпеки США ставить її на паузу. Заявки на прихисток за цією програмою поки не розглядатимуть.