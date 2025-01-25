Володимир Зеленський відреагував на заяву путіна. Фото: ОП

https://racurs.ua/ua/n203474-zelenskyy-vidreaguvav-na-zayavu-putina-pro-zaboronu-peregovoriv.html

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Президент України Володимир Зеленський прокоментував заяву президента рф володимира путіна про неможливість переговорів.

Рішення РНБО про заборону переговорів з росією було вимушеним, бо путін почав будувати дуже багато різних каналів разом з сепаратистами і представниками інших держав щодо впливу на Україну, на її незалежність і безпосередньо на Зеленського. Про це глава української держави заявив 25 січня у ході прес-конференції з президентом Молдови Майєю Санду.

Чи можемо ми розмовляти, чи не можемо? Я вам відповідаю, передусім — рішення Ради національної безпеки і оборони. Чому я підписував цей указ? Тому що путін почав дуже швидко будувати велику кількість різних каналів разом з сепаратистами і разом з представниками інших держав щодо впливу на Україну, на нашу незалежність і на мене… Багато перемовних процесів, багато тіньових політичних коридорів. Я це зупинив швидко. Просто зупинив сепаратизм в нашій державі тим, що я заборонив будь-кому, будь-яким представникам, політичним діячам в Україні проводити ті чи інші переговори з російською стороною, з прихильниками путіна упродовж війни, — наголосив він.

Зеленський також додав, що прихильники російського диктатора намагались тиснути через багато різних коридорів, і через депутатський корпус громадян України і депутатів європейських країн, і через США.

Нагадаємо, у жовтні 2022 року президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про неможливість проведення переговорів із російським диктатором володимиром путіним.

Днями глава рф заявив про те, що росія готова до переговорів з Україною. Однак путін поскаржився, що в Києва є заборона на переговори з країною-агресором.