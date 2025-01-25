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Ракурс
Росіяни розбомбили своє ж село у Курській області. Фото: Олексій Дмитрашківський

Росіяни розбомбили своє ж село у Курській області (ФОТО)

25 січ 2025, 19:49
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Російські війська не припиняють завдавати ударів по своїм населених пунктам у Курській області.

Зокрема, лише за одну добу бойова авіація країни-агресора скинула понад 10 керованих авіабомб на село Козача Локня. Внаслідок нальотів постраждала місцева жінка, бо КАБ вибухнув просто серед її подвір’я. Про це прес-офіцер тимчасової військової комендатури на території рф Олексій Дмитрашківський 25 січня повідомив у Facebook.

Постраждала розповіла, що раніше вже російська армія розбомбила її будинок й тепер живе в чужому будинку, «оскільки її літня кухня в якій вона мешкала, тепер схожа на друшляк».

Дмитрашківський зауважив, що, на його думку, російський диктатор володимир путін поставив своїй армії завдання «звільнити» територію з фундаментами, а не населені пункти й людей.

Прибрати усіх свідків власних злочинів, ганьби та байдужості. Інакше пояснити настільки жорстоке ставлення до власних громадян я не можу. росія мститься своїм же громадянам, які стали свідками ганебної втечі російської армії у серпні 2024 року, — написав прес-офіцер.

У зведенні Генштабу ЗСУ за 25 січня повідомлялося, що сьогодні на Курському напрямку відбулося 15 бойових зіткнень, а сім боєзіткнень ще тривають. Також ворог завдав 17 авіаційних ударів, скинув 33 КАБи та здійснив 266 артилерійських обстрілів, зокрема шість із реактивних систем залпового вогню.

Росіяни розбомбили своє ж село у Курській області. Фото: Олексій Дмитрашківський

Росіяни розбомбили своє ж село у Курській області. Фото: Олексій Дмитрашківський

Росіяни розбомбили своє ж село у Курській області. Фото: Олексій Дмитрашківський

Росіяни розбомбили своє ж село у Курській області. Фото: Олексій Дмитрашківський

Нагадаємо, днями українські Сили спецоперацій ЗСУ показали, як разом з піхотою та снайперами понад вісім годин зі стрілецькою зброєю та гранатометами стримували ворожий наступ у Курській області.

Джерело: Ракурс


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