Росіяни розбомбили своє ж село у Курській області. Фото: Олексій Дмитрашківський

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Російські війська не припиняють завдавати ударів по своїм населених пунктам у Курській області.

Зокрема, лише за одну добу бойова авіація країни-агресора скинула понад 10 керованих авіабомб на село Козача Локня. Внаслідок нальотів постраждала місцева жінка, бо КАБ вибухнув просто серед її подвір’я. Про це прес-офіцер тимчасової військової комендатури на території рф Олексій Дмитрашківський 25 січня повідомив у Facebook.

Постраждала розповіла, що раніше вже російська армія розбомбила її будинок й тепер живе в чужому будинку, «оскільки її літня кухня в якій вона мешкала, тепер схожа на друшляк».

Дмитрашківський зауважив, що, на його думку, російський диктатор володимир путін поставив своїй армії завдання «звільнити» територію з фундаментами, а не населені пункти й людей.

Прибрати усіх свідків власних злочинів, ганьби та байдужості. Інакше пояснити настільки жорстоке ставлення до власних громадян я не можу. росія мститься своїм же громадянам, які стали свідками ганебної втечі російської армії у серпні 2024 року, — написав прес-офіцер.

У зведенні Генштабу ЗСУ за 25 січня повідомлялося, що сьогодні на Курському напрямку відбулося 15 бойових зіткнень, а сім боєзіткнень ще тривають. Також ворог завдав 17 авіаційних ударів, скинув 33 КАБи та здійснив 266 артилерійських обстрілів, зокрема шість із реактивних систем залпового вогню.

Нагадаємо, днями українські Сили спецоперацій ЗСУ показали, як разом з піхотою та снайперами понад вісім годин зі стрілецькою зброєю та гранатометами стримували ворожий наступ у Курській області.