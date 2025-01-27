Армія росії обстріляли підприємство у Нікополі. Фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n203520-rosiyany-obstrilyaly-pidpryiemstvo-u-nikopoli-ie-poraneni.html

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Окупанти атакували промислове підприємство у Нікополі.

У понеділок, 27 січня, загарбники завдали нових ударів з артилерії по місту. Ворог поцілив по підприємству, внаслідок чого постраждали п’ятеро чоловіків віком від 30 до 39 років. Поранених довелося госпіталізувати. Про це голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив у Telegram.

Російський обстріл спричинив пожежу, яку рятувальники оперативно загасили.

Лисак також поінформував, що у Дніпрі, де російська нічна атака призвела до пошкоджень кількох багатоповерхових будинків, продовжують працювати відповідні служби. Комунальники прибирають на подвір’ях понівечених через російську атаку будинків. Збирають уламки та бите скло.

А благодійники вже видають мешканцям будматеріали, аби оперативно затулити вибиті вікна та двері. Продовжується реєстрація пошкодженого майна, а правоохоронці фіксують руйнування.

Нагадаємо, вночі 27 січня підрозділи повітряного командування «Схід» знищили на території Дніпропетровщини 13 безпілотників. У Дніпрі уламками були побиті три багатоповерхівки.

А по Нікопольському району загарбники били з реактивної системи залпового вогню «Град» та важкої артилерії. Були зафіксовані влучання у райцентрі.