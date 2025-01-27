Армія рф розширила плацдарм за річкою Оскіл. Карта: Deep State

https://racurs.ua/ua/n203526-armiya-rf-rozshyryla-placdarm-za-richkou-oskil-bilya-kup-yanska-brytanska-rozvidka.html

Ракурс

Армія росії розширила плацдарм на західному березі річки Оскіл у північній частині Харківської області.

Спочатку цей плацдарм був спочатку наприкінці листопада 2024 року, але відтоді окупанти домоглися тактичних успіхів у цьому районі. Метою ворога в цьому районі є селище Дворічна, за яке наразі тривають бої. Про це Міністерство оборони Великої Британії 27 січня повідомило у соціальній мережі X.

Британська розвідка також пише, що загарбники хочуть також захопити село Західне, за 4 км на захід від Оскола. Крім того, ворог майже напевно намагається чинити тиск на логістичний центр Куп’янськ, який також розташований на річці Оскіл — приблизно за 12 км на південь від плацдарму.

Російські сили вже контролюють лінії постачання на схід і південь від міста і, ймовірно, намагаються взяти під контроль північні шляхи постачання до міста, — йдеться у зведенні зовнішньополітичного відомства.

Нагадаємо, на початку січня паблік Deep State поінформував, що росіяни окупували Лозову і намагалися просунутися до Нової Кругляківки. В ОСУВ «Хортиця» заявили згодом, що дані про окупацію Лозової на Куп’янському напрямку — неправдиві.