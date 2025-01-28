Німеччина збільшила купувати російський СПГ через європейські порти

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Попит Німеччини на російський СПГ, що надходить через європейські порти, зростає.

Про це пише The Financial Times.

Німеччина, як і раніше, закуповує значні обсяги російського скрапленого природного газу через інші країни ЄС, незважаючи на те, що Берлін відмовився від прямих поставок російського палива, йдеться в доповіді.

Німецька національна енергетична компанія Sefe купила 58 вантажів російського СПГ через французький порт Дюнкерк минулого року. Це більш ніж у шість разів перевищує показник 2023 року, йдеться в доповіді бельгійських, німецьких і українських неурядових організацій.

Проблема відстеження російського газу в енергетичній системі ЄС стала однією з найважливіших, оскільки блок намагається відучити себе від російського викопного палива.

Міністри енергетики Бельгії, Франції та Іспанії, до портів яких прибувають танкери з російським СПГ, наполягають, що дуже невелика частина газу, який надходить, використовується всередині країн, а більша частина прямує в інші країни ЄС. У листопаді Німеччина наказала своїм державним імпортним терміналам відхиляти будь-які вантажі російського СПГ.

Німеччина заборонила імпорт російського СПГ у свої порти. Але імпорт, який офіційно здійснюється з Франції та Бельгії, насправді частково складається з російського СПГ, що фактично відбілює газ… Кінцевим результатом є те, що всі залучені країни можуть стверджувати, що не несуть відповідальності за попит на російський СПГ, що все ще зростає, — каже спеціаліст з енергетичної політики з бельгійського аналітичного центру Bond Beter Leefmilieu Ангелос Кутсіс, який допомагав у підготовці звіту.

У доповіді, складеній німецькими екологічними групами Deutsche Umwelthilfe і Urgewald, а також українською Razom We Stand, йдеться про те, що країна, як і раніше, отримує від 3 до 9,2% газу з росії через інші країни ЄС.

Відсутність прозорості на внутрішньому газовому ринку ЄС призвела до «перекладання провини на держави-члени, що призвело до бездіяльності щодо російського СПГ, оскільки жодна держава не почувається повністю відповідальною», ідеться в доповіді.

Наприклад, газ, що транспортується з бельгійських портів, в офіційних німецьких базах даних зазвичай позначається як «бельгійський газ», хоча Бельгія не має власного газовидобутку.