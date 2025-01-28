Стрілянина сталася в кафе у центрі Києва. Фото: поліція

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Стрілянина у центрі Києва в одному з кафе сталася у вівторок, 28 січня.

На території закладу між 68-річним відвідувачем закладу та іншими громадянами відбувся конфлікт. У ході сварки один зі учасників дістав зброю та зробив кілька пострілів у бік літнього чоловіка. Попередньо, невідомий стріляв з травматичного пістолета. Про це поліція Києва повідомила у Telegram.

Після стрілянини зловмисник втік з місця події, але правоохоронці розпочали його пошуки. Щодо постраждалого, то в нього діагностували дотикові поранення. Пенсіонера госпіталізували, але його життю зараз нічого не загрожує.

На місці події працює слідчо-оперативна група та наряди поліції. Вирішується вирішується питання щодо правової кваліфікації події.

Нагадаємо, 20 січня чоловік з автоматом влаштував стрілянину на станції техобслуговування в Дарницькому районі Києва. Зловмисника правоохоронці затримали, а зброю вилучили та передали на експертизу. За фактом злочину розслідується хуліганство.