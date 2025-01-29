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Ракурс
В Україні стабілізувалося споживання електроенергії

Споживання електроенергії в Україні стабілізувалося — Укренерго

29 січ 2025, 12:50
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В Україні споживання електроенергії стабілізувалось на рівні, що відповідає температурним показникам.

Про це сьогодні, 29 січня. Повідомила прес-служба «Укренерго».

Зазначається, що:

станом на 9.30 сьогоднішнього дня рівень споживання електроенергії був таким же, як і попереднього дня — у вівторок, 28 січня;

вчора добовий максимум споживання був зафіксований вранці. Він був на 2,6% нижчим, ніж максимум попереднього дня — у понеділок, 27 січня. Причина зниження рівня споживання — підвищення температури повітря в усіх регіонах України.

Зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб'єктах тривають, — наголошують в «Укренерго». — Ситуація в енергосистемі може змінюватись.

Джерело: Ракурс


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