Більшість у Бундестазі проголосувала за радикальне посилення політики надання притулку в Німеччині

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Міграція у Німеччину істотно ускладнюється. Більшість у Бундестазі 29 січня проголосувала за радикальне посилення політики надання притулку у ФРН.

348 депутатів Бундестагу проголосували «за», 345 — «проти». Хоч і з невеликою перевагою, але більшість проголосувала за перегляд політики надання притулку. Відповідний план запропонувала фракція Союз ХДС/ХСС (CDU/CSU). Серед іншого, він передбачає постійний прикордонний контроль, відмову у в’їзді тих, хто шукає захисту та взяття під варту іноземних громадян, які підлягають депортації.

Крім блоку ХДС/ХСС, за ініціативу проголосували також Вільна демократична партія (FDP) та кілька незалежних депутатів. Підтримку надала ультраправа «Альтернатива для Німеччини» (AfD).

Коаліція Соціал-демократів (SPD) та «Зелених» не змогла заблокувати пропозицію. Це успіх для кандидата в канцлери від ХДС/ХСС Фрідріха Мерца, який переконав більшість парламенту проголосувати за посилення політики надання притулку.

Згідно з опитуваннями, більшість населення також підтримує закриття кордонів Німеччини для нелегальних мігрантів.

Цей парламентський запит не має обов’язкової юридичної сили, але голосування показало, що ідея заборони нелегальної міграції має більшість. Це може вплинути на голосування в п’ятницю 31 січня, коли Бундестаг обговорюватиме законопроект, що вже юридично зобов’язує.

ХДС/ХСС прагне на законодавчому рівні скоротити приплив мігрантів та спростити депортації.

Після оголошення результатів голосування Соціал-демократи (SPD) і «Зелені» різко критикували Мерца. Головний аргумент критиків: пропозиція ХДС/ХСС пройшла лише завдяки підтримці AfD.

У залі пролунали засуджуючі вигуки «бу-у» та «ганьба». Голова фракції SPD Рольф Мютценіх заявив, що блок ХДС/ХСС «покинув політичний центр». У залі пролунали бурхливі оплески з боку SPD.

Коли Мерц закликав SPD підтримати його законопроект у п’ятницю, у відповідь пролунали лише обурені вигуки.

Друга пропозиція блоку ХДС/ХСС — щодо розширення повноважень сил безпеки — не знайшла підтримки у парламенті.