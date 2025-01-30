Регламентний комітет рекомендував Раді відсторонити Порошенка від пленарних засідань на пів року

https://racurs.ua/ua/n203621-reglamentnyy-komitet-rekomenduvav-radi-vidstoronyty-poroshenka-vid-plenarnyh-zasidan-na-piv-roku.html

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Регламентний комітет рекомендував Верховній Раді прийняти рішення про відсторонення Петра Порошенка від пленарних засідань на пів року.

Ідеться про 13 сесію, яка стартує найближчими тижнями. Як повідомила нардеп Ірина Геращенко, за таке рішення 30 січня проголосували нардепи фракцій «Слуга народу» та колишньої ОПЗЖ.

Що ж, слуги створюють парламентську кризу і ставлять під зрив європейську інтеграцію України. За це голосували слуги і ОПЗЖ. ОПЗЖ в залі ВР їх не лякають. шість за, троє утрималися, один був проти, — написала Геращенко.

Регламентний комітет зібрався за скаргою депутата Микити Потураєва, який вимагав позбавити Порошенка права бути присутнім на пленарному засідання за начебто образу «слуги» Яременка в приватному діалозі.

За інформацією партії «Євросолідарність», Офіс президента особисто обдзвонював депутатів — членів регламентного комітету, аби забезпечити явку і правильне голосування.