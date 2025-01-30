З Потомаку витягли 30 тіл загиблих в авіатрощі над Вашингтоном

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Два джерела, знайомі з рятувальною операцією, повідомили NBC Washington, що з річки Потомак, де лежать літак American Eagle рейсу 5342 і військовий гелікоптер, витягли понад 30 тіл.

Міжвідомча рятувальна операція триває всю ніч у складних умовах.

NBC пише, що чоловік, який живе поруч місця трагедії, почув момент зіткнення літака American Eagle рейсу 5342 із американським військовим вертольотом пізно ввечері та описав звук як щось із фільму чи зони бойових дій.

Я готувався спати, лягав, коли чую «бах-бах», дуже незвичайний звук, який не чуєш щодня, — сказав 38-річний Абаді Ісмаїл. -Це більше схоже на зону бойових дій, те, що ви чуєте у фільмах. Тож це привернуло мою увагу, — додав він.

Ісмаїл визирнув у вікно своєї квартири, з якого відкривається вид на річку, і побачив дим з півдня від аеропорту Рейгана та почав знімати на відео розгортання рятувальної операції.

Між льодом, між замерзлою водою, сильними течіями, це дуже складна місія на даний момент, — сказав він.

Елітні американські фігуристи були на борту літака, який зазнав зіткнення в повітрі з вертольотом армії США Black Hawk і впав у річку Потомак, повідомила офіційна американська спортивна організація вранці в четвер.

Двоє російських чемпіонів світу також були серед пасажирів рейсу American Eagle, повідомляють російські державні ЗМІ.

Спортсмени поверталися з тренувального табору в Вічіті, штат Канзас.

Працівники служби надзвичайних ситуацій обстежують води річки Потомак неподалік від місця уламків біля Вашингтонського національного аеропорту імені Рональда Рейгана, відчайдушно шукаючи тих, хто вижив.

На борту літака були 60 пасажирів та чотири члени екіпажу.