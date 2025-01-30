Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Жовто-синій стяг в тилу окупантів на Донеччині. Фото:

Бійці Нацгвардії встановили прапор України в тилу окупантів на Донеччині (ВІДЕО)

30 січ 2025, 17:19
999

Прапор України замайорів на окупованій території Донецької області.

Бійці Національної гвардії бригади «Червона Калина» вночі, 20 січня, закріпили жовто-синій стяг на вишці, що розташована на Донеччині області в тилу ворога. Про це НГУ повідомила у Telegram.

Прапор України закріпили на вишці, яка під контролем ворога. І на ранок, коли небо, змучене від постійних вибухів і диму, прокинулося, над землею замайорів наш синьо-жовтий стяг — символ незламної волі та боротьби! — йдеться у повідомленні.

Тим часом в оперативно-стратегічному угрупуванні військ «Хортиця» заявили, що своїм вчинком гвардійці дали зрозуміти російським загарбникам, що їхня присутність на території України є лише тимчасовою.

Нагадаємо, нещодавно солдати російської армії встановили триколор на одному зі схилів під Покровськом у Донецькій області. Однак прапор рф там висів недовго, бо українськи дрон знищив його. Після влучного удару ворожа ганчірка розлетілася у різні боки.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів