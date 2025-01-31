Порошенка можуть відсторонити від засідань у Раді на три дні замість пів року

https://racurs.ua/ua/n203665-poroshenka-mojut-vidstoronyty-vid-zasidan-u-radi-na-try-dni-zamist-piv-roku.html

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Петру Порошенку можуть скоротити відсторонення від засідань Ради з шести місяців до трьох днів.

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань гуманітарної й інформаційної політики Микита Потураєв в ефірі «Радіо Свобода».

Він стверджує, що якби не війна, то, за регламентом, те, що максимально могло б загрожувати Порошенку — це відсторонення на три засідання. А оскільки зараз немає окремих засідань, а є одне засідання з перервами, тому комітет підтримав відсторонення на пів року.

Депутат вважає, що відсторонення Порошенка на шість місяців може в Європі сприйнятися як надмірне покарання.

І так, я вважаю, що є певна проблема в тому, що оскільки у нас немає окремих засідань, у нас є одне засідання з перервами, то оце відсторонення на пів року, воно може в Європі сприйнятися як надмірне покарання. Бо якби на три дні — всі би зрозуміли. А це можуть сприйняти як надмірне покарання. І я, в принципі, не хотів би, щоб так це сприймалося, — наголосив нардеп.

За його словами, він буде голосувати за відсторонення Порошенка від роботи у Раді, однак турбується через реакцію колег у Європі.

Але я сподіваюсь, що може вдасться Комітету з питань регламенту й іншим колегам знайти якесь рішення, яке буде не про пів року, — додав «слуга народу».

У «Європейській солідарності» заявили, що Офіс президента тисне на депутатів владної фракції, аби заборонити Порошенку відвідувати засідання. Причиною називають нібито образу депутата із фракції «Слуга народу» Богдана Яременко в приватній розмові.