Війна в Україні. Фото: Генштаб ЗСУ

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На фронті в Україні 31 січня відбулося 134 бойових зіткнення.

Майже половина ворожих штурмів була зафіксована на Покровському напрямку — українські воїни зупинили 61 атаку. Ще 11 разів росіяни йшли вперед Лиманському напрямку, а 10 разів намагалися просунутися вперед на Торецькому напрямку. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 1 лютого.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили дев’ять ворожих штурмів. По шість разів росіяни йшли в атаку на Куп’янському та Сіверському напрямках. На Краматорському напрямку відбулося п’ять штурмових дій, а на Придніпровському напрямку загарбники чотири рази атакували українські позиції.

За підтримки штурмової та бомбардувальної авіації ворог двічі, без успіху, намагався посунути українських оборонців із займаних позицій на Гуляйпільському напрямку. На Харківському напрямку у районі Вовчанська ворог двічі йшов на штурми. Одна атака росіян була зафіксована на Оріхівському напрямку.

Щодо Курського напрямку, то вчора ЗСУ відбили 12 атак противника, а ворог завдав 347 артилерійських обстрілів, з них вісім — із реактивних систем залпового вогню, здійснив 20 авіаційних ударів, скинувши 29 керованих авіабомб.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що російські загарбники окупували Новоандріївку Донецької області та просунулися в районі кількох населених пунктів — у Неліпівці, Котлиному та біля Шевченко. Водночас ЗСУ відновили позиції біля населеного пункту Удачне на Донеччині.