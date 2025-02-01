Наслідки ударів. Фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n203680-zelenskyy-prokomentuvav-masshtabnu-povitryanu-ataku-rosiyi-video.html

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Президента Володимир Зеленський відреагував на комбіновану нічну атаку ворога.

Країна-агресор у ніч на 1 лютого атакувала Україну ракетами, ударними дронами та авіабомбами. У Полтаві через влучання у житловий будинок загинуло троє осіб, ще 10 людей отримали поранення Також є пошкодження в Запоріжжі, Одеській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Київській областях. Про це глава держави поінформував у Facebook.

Станом на зараз відомо про шістьох поранених. У Харкові одну людину вбито через атаку ударним дроном. Життя двох людей забрала ця російська атака в Сумській області. Мої співчуття рідним та близьким, — зазначив він.

За словами президента, кожна подібна російська атака доводить, що Україні потрібно більше підтримки в захисті від московського терору. Саме тому потрібно більше підтримки у виді систем ППО й боєприпасів.

Нагадаємо, 1 лютого росіяни вдарили ракетою по багатоквартирному будинку в Полтаві. Ворожий удар зруйнував під’їзд із першого по п’ятий поверх. Також виникла пожежа. Загинули троє осіб, ще 10 дістали поранення.

Також ворожа армія скерувала на Запоріжжя 18 БпЛА типу «Шахед» — це був наймасовіший удар по місту за останній час.