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Епіцентр землетрусу 1 лютого 2025 року на Полтавщині, карта: Головний центр спеціального контролю
На Полтавщині стався землетрус (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n203697-na-poltavschyni-stavsya-zemletrus-karta.htmlРакурс
На Полтавщині — між Полтавою та Решетилівкою — сьогодні, 1 лютого, о 18.21 стався землетрус магнітудою 3,67. Поштовхи зафіксували на глибині 3 км.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС з посиланням на Головний центр спеціального контролю, який здійснює моніторинг геофізичних явищ на території України.
За попередньою інформацією, негативних наслідків немає, звернень до ДСНС не було, — розповіли у відомстві. — Будьте уважні та зберігайте спокій!
Видання «Суспільне» з посиланням на місцевих жителів повідомляє, що під час землетрусу у багатоповерхівках були відчутні дрижання меблів.
У соцмережах полтавці повідомляли, наприклад, про самовільний рух авто в гаражі через підземні поштовхи, — зазначає видання.
Попередній землетрус схожої сили у регіоні було зафіксовано увечері 9 листопада 2024 року. Тоді його епіцентр розташовувався на захід від Полтави на глибині 4 км, землетрус був класифікований за магнітудою 3,8 (за шкалою Ріхтера) як сильно відчутний.
Джерело: ДСНС, «Суспільне»