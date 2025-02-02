Маск і його урядова команда отримали доступ до платіжної системи Мінфіну США

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Ракурс

Мультимільяредр Ілон Маск і його команда з підвищення ефективності уряду отримали доступ до платіжної системи Міністерства фінансів, яка містить персональні дані про мільйони американців.

Про це повідомляє 2 лютого Reuters.

Раніше президент Дональд Трамп доручив Маску, який очолює новостворений Департамент ефективності уряду (DOGE), «виявити шахрайство і марнотратство» в уряді. Мільярдер намагався отримати доступ до системи, яку використовує Казначейство для розподілу федеральних коштів.

Його зусиллям чинив опір багаторічний кар'єрний чиновник казначейства Девід Лебрік, якого цього тижня відправили у відпустку, а потім взагалі звільнили. У п’ятницю міністр фінансів Скотт Бессент надав команді Маска доступ до системи.

Система відправляє понад 6 трлн дол. на рік у вигляді платежів від імені федеральних агентств і містить особисту інформацію мільйонів американців, які отримують виплати по соціальному страхуванню, податкові відшкодування та інші гроші від уряду.

Сенатор-демократ Рон Вайден підтвердив, що команда Маска має доступ до даних у своєму пості в соціальній мережі Bluesky.

Джерела повідомляють моєму офісу, що міністр фінансів Бессент надав DOGE повний доступ до цієї системи. Виплати по соціальному страхуванню і Medicare, гранти, платежі державним підрядникам, в тому числі тим, які безпосередньо конкурують з компаніями самого Маска. Все це там є, — написав у суботу Вайден, провідний демократ у фінансовому комітеті Сенату.

У листі до Бессента в п’ятницю Вайден висловив занепокоєння, що будь-яке «політично мотивоване втручання» в платіжну систему «ризикує завдати серйозної шкоди нашій країні та економіці».

У суботньому дописі в Х Маск бездоказово стверджував, що чиновники Міністерства фінансів отримали вказівку схвалювати платежі «відомим шахрайським або терористичним угрупованням». Подібні заяви мільярдер робив і раніше.

Раніше стало відомо, що Ілон Маск пожертвував 288 млн дол. на підтримку Трампа та інших кандидатів від Республіканської партії під час передвиборчої кампанії 2024 року.

Washington Post пише, що такі масштаби фінансової підтримки закріпили за Маском статус «найбільшого політичного донора» виборчого циклу. Крім того, зважаючи на кількість влади, яку він має як член найближчого оточення Трампа, деякі критики називають Маска «необраним співпрезидентом».

Минулого року Маск допоміг сформувати організацію America PAC, яка працювала на підтримку Трампа. Також він витратив понад 52 млн на виплати тим, хто підписав петицію America PAC щодо свободи слова та права на володіння зброєю.