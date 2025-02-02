П’ятеро працівників виправної колонії на Полтавщині катували засуджених, один з яких помер

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П’ятеро працівників виправної колонії на Полтавщині катували засуджених.

В Офісі генпрокурора завершено досудове розслідування стосовно п’яти службових осіб однієї з виправних колоній Полтавської області за фактом катування. Їх обвинувачують за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 127 КК України.

Крім того, організатору також інкриміновано нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть ув’язненого (ч. 2 ст. 121 КК України).

Розслідуванням встановлено, що службовці колонії систематично катували і знущалися із засуджених.

Відразу ж після прибуття до колонії засуджених змушували робити дії, які можуть компрометувати їх перед іншими засудженими, знімаючи процес на відеокамеру для подальшого шантажу. У разі відмови засудженого виконати вимоги працівника колонії чинили стосовно нього психологічний тиск, щоб зламати волю людини й примусити беззаперечно виконувати будь‑які вказівки.

До ув’язнених застосовували тортури. Їх били руками, ногами, гумовими кийками, палицями, викручували руки за спиною. Клали вʼязнів на мокру поверхню та ходили по їх тілу.

Встановлено, що у лютому 2022 року співробітники колонії катували одного із засуджених упродовж години. Все це супроводжувалося постійним психологічним тиском. Під час чергового катування організатор наніс ув’язненому тяжкі тілесні ушкодження, від яких він помер.

Наразі підозрюваним повідомлено про завершення досудового розслідування та надано доступ до матеріалів для ознайомлення.