У Курській області ліквідовано заступника губернатора Приморського краю рф

https://racurs.ua/ua/n203715-u-kurskiy-oblasti-likvidovano-zastupnyka-gubernatora-prymorskogo-krau-rf.html

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У Курській області знищено заступника губернатора Приморського краю рф, так званого «героя ДНР» Сергія Єфремова.

Його автомобіль наїхав на міну.

Єфремов був командиром добровольчого загону «Тигр», сформованого влітку 2022 року на базі 155-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту.

Він повторно пішов на війну після вторгнення ЗСУ у Курську область. Про його ліквідацію повідомили у Приморському краї.

За даними телеграм-каналів Shot та Mash, автомобіль, у якому був 52-річний Єфремов, наїхав на міну в Курській області. Разом із ним загинув ще один офіцер.

Єфремов обіймав посаду голови крайового відділення ДОССАФ, був віце-мером Уссурійська. Вперше він поїхав убивати українців 2022 року на чолі загону «Тигр», сформованого в Примор’ї на базі 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту. Після повернення йому надали звання Герой Примор’я та «Герой Донецької Народної Республіки».

У лютому 2024 року Єфремов став віце-губернатором, який займається внутрішньою політикою.