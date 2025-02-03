Аварійні відключення світла розпочалися в Україні. Фото:

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Аварійні відключення світла запровадили у низці областей.

Знеструмлення у Харківській, Сумській, Донецькій, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській областях застосували у понеділок, 3 лютого. Також частково світло вимикають у Дніпропетровській, Черкаській та Київській областях. Про це компанія «Укренерго» повідомила у соцпережах.

Оператор поінформував, що аварійні відключення застосовують, бо є пошкодження мереж системи передачі, які виникли внаслідок російських ракетно-дронових обстрілів.

Енергетики наголосили, що сьогодні з 7.00 до 22.00 є необхідність у дуже ощадливому споживанні електроенергії.

Нагадаємо, 1 лютого внаслідок російської ракетної атаки у семи областях України запроваджували аварійні відключення світла.