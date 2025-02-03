Росіяни почали оснащувати вибухівкою дрони-імітатори. Фото: «Мілітарний»

https://racurs.ua/ua/n203742-rosiyany-pochaly-osnaschuvaty-vybuhivkou-drony-imitatory-foto.html

Ракурс

Російські дрони-імітатори «Гербер» почали оснащуватися бойовою частиною.

Зокрема, один із таких безпілотників, які росіяни використовують для виснаження української ППО, був споряджений типовою російською уламково-фугасною бойовою частиною ОФБЧ-2,5, яка наповнена окфолом. Про це пише «Мілітарний» із посиланням на військового спеціаліста та фахівця в галузі радіотехнологій Сергія Флеша.

У білих, пінопластових «обманках» ППО «Гербер» зустрічається бойова частина різних типів. Від 3 до 5 кг вибухівки, — зазначив експерт.

Цей вибуховий пристрій розроблений спеціально для безпілотників та використовується у російських тактичних ударних дронах «Куб-БЛА» з електронно-механічним підривачем ударної дії.

Експерт вказує, що монтаж бойової частини у фюзеляж безпілотника на фото виглядає досить кустарно. Це може свідчити, що такі дрони з вибухівкою це поодинокі випадки, а не повноцінна модернізація БпЛА.

Зазначається, що сам факт встановлення вибухівки на дрони-приманки може суттєво ускладнити роботу підрозділів розмінування та мобільних вогневих груп, які більше не зможуть ігнорувати «Гербери».

Як відомо, дрони типу «Гербера» імітують ударні БпЛА Shahed-136 та масово використовується росіянами для перевантаження української протиповітряної оборони.

Нагадаємо, вночі 3 лютого росіяни атакували Україну 71 ударним БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів. ППО змогла «приземлити» 38 дронів, а ще 25 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені, але без негативних наслідків. Російська дронова атака призвела до пошкоджень на Сумщині, Харківщині та Черкащині.

Джерело: «Мілітарний»