В ООН помітили зростання кількості страт українських військових у російському полоні

https://racurs.ua/ua/n203750-v-oon-pomityly-zrostannya-kilkosti-strat-ukrayinskyh-viyskovyh-u-rosiyskomu-poloni.html

Ракурс

Місія ООН зафіксувала зростання страт українських військових у російському полоні.

З кінця серпня 2024 року місія зафіксувала 79 випадків таких страт у 24 окремих інцидентах, у тому числі поранених і беззбройних військовослужбовців, які тільки-но здалися в полон. Про це з посиланням на доповідь пише «Інтерфакс Україна».

Також місія задокументувала страту пораненого та нездатного вести бойові дії російського військовослужбовця українськими збройними силами у 2024 році.

Інформація була узагальнена на основі отриманих та проаналізованих місією відео- та фотоматеріалів із зображенням страт або тіл загиблих, опублікованих як українськими, так і російськими джерелами. Також було проведено інтерв’ю зі свідками страт.

Ці інциденти не виникли на порожньому місці. Офіційні особи в рф відкрито закликали до жорстокого поводження і навіть страти полонених українських військовослужбовців. У поєднанні із законами, які дають широкі підстави для звільнення від відповідальності, такі заяви можуть заохочувати протиправну поведінку або підбурювати до неї, — зазначила глава Місії Даніель Белль, закликавши розслідувати ці заяви, які порушують норми міжнародного гуманітарного права.

Раніше українські правоохоронці також заявляли, що розслідують випадки страти військовослужбовців ЗСУ.

росія поки що не коментувала заяви місії ООН.

3 лютого росіяни в мережі поширили фото українського військового з відсіченою головою. Його особу вже встановили.

Національній поліції України передали інформацію для встановлення контакту з рідними військового та проведення слідчих дій.

Наймасовіша страта українських військовополонених відбулася 30 вересня на Покровському напрямку. Росіяни одночасно розстріляли 16 українських військових.