Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
В Україні вимушено застосовують відключення електроенергії

У кількох областях вимушено застосовані аварійні відключення — Укренерго

4 лют 2025, 10:32
999

В Україні споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання, у кількох областях вимушено застосовані аварійні відключення.

Про це сьогодні, 4 лютого, повідомила прес-служба «Укренерго».

Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. Сьогодні, 4 лютого, станом на 7.30, його рівень був на 2,8% вищим, ніж попереднього дня — у понеділок, — розповіли у компанії.

Зазначається, що вчора, 3 лютого, добовий максимум споживання був зафіксований вранці. Він був на 2% вищим, ніж максимум попереднього робочого дня — у п’ятницю, 31 січня.

Причиною зростання споживання в «Укренерго» називають зниження температури повітря на всій території України.

Внаслідок пошкоджень, завданих ворожими ракетно-дроновими атаками об'єктам генерації та передачі електроенергії, сьогодні у Харківській, Сумській, Донецькій, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській (частково) і Черкаській (частково) областях були застосовані аварійні відключення, — розповіли в «Укренерго».

Українців закликають споживати сьогодні електроенергію дуже ощадливо у період з 7.00 до 22.00.

За можливості — не користуйтесь у цей період потужними електроприладами та не вмикайте кілька таких пристроїв одночасно, — наголошують у компанії.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів