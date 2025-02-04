В Україні вимушено застосовують відключення електроенергії

https://racurs.ua/ua/n203767-u-kilkoh-oblastyah-vymusheno-zastosovani-avariyni-vidkluchennya-ukrenergo.html

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В Україні споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання, у кількох областях вимушено застосовані аварійні відключення.

Про це сьогодні, 4 лютого, повідомила прес-служба «Укренерго».

Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. Сьогодні, 4 лютого, станом на 7.30, його рівень був на 2,8% вищим, ніж попереднього дня — у понеділок, — розповіли у компанії.

Зазначається, що вчора, 3 лютого, добовий максимум споживання був зафіксований вранці. Він був на 2% вищим, ніж максимум попереднього робочого дня — у п’ятницю, 31 січня.

Причиною зростання споживання в «Укренерго» називають зниження температури повітря на всій території України.

Внаслідок пошкоджень, завданих ворожими ракетно-дроновими атаками об'єктам генерації та передачі електроенергії, сьогодні у Харківській, Сумській, Донецькій, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській (частково) і Черкаській (частково) областях були застосовані аварійні відключення, — розповіли в «Укренерго».

Українців закликають споживати сьогодні електроенергію дуже ощадливо у період з 7.00 до 22.00.