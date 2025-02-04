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В Україні вимушено застосовують відключення електроенергії
У кількох областях вимушено застосовані аварійні відключення — Укренергоhttps://racurs.ua/ua/n203767-u-kilkoh-oblastyah-vymusheno-zastosovani-avariyni-vidkluchennya-ukrenergo.htmlРакурс
В Україні споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання, у кількох областях вимушено застосовані аварійні відключення.
Про це сьогодні, 4 лютого, повідомила прес-служба «Укренерго».
Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. Сьогодні, 4 лютого, станом на 7.30, його рівень був на 2,8% вищим, ніж попереднього дня — у понеділок, — розповіли у компанії.
Зазначається, що вчора, 3 лютого, добовий максимум споживання був зафіксований вранці. Він був на 2% вищим, ніж максимум попереднього робочого дня — у п’ятницю, 31 січня.
Причиною зростання споживання в «Укренерго» називають зниження температури повітря на всій території України.
Внаслідок пошкоджень, завданих ворожими ракетно-дроновими атаками об'єктам генерації та передачі електроенергії, сьогодні у Харківській, Сумській, Донецькій, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській (частково) і Черкаській (частково) областях були застосовані аварійні відключення, — розповіли в «Укренерго».
Українців закликають споживати сьогодні електроенергію дуже ощадливо у період з 7.00 до 22.00.
За можливості — не користуйтесь у цей період потужними електроприладами та не вмикайте кілька таких пристроїв одночасно, — наголошують у компанії.