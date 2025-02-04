Рада відкрила рекордну 13-ту сесію, але на засідання прийшов мінімум депутатів

https://racurs.ua/ua/n203777-rada-vidkryla-rekordnu-13-tu-sesiu-ale-na-zasidannya-pryyshov-minimum-deputativ.html

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Верховна Рада відкрила 13-ту сесію дев’ятого скликання, водночас народним обранцям забракло голосів, щоб прийняти порядок денний сесії і план законопроєктної роботи.

Уранці в залі зареєструвалося всього 226 нардепів. Про це повідомили із Ради нардепи Ярослав Железняк, Ірина Геращенко та Олексій Гончаренко.

На засідання парламенту прийшов уряд.

Але перші питання розгляду в сесійній залі провалились. Йдеться про проєкт постанови про план законопроєктної роботи парламенту на 2025 рік та про порядок денний 13-ї сесії парламенту дев’ятого скликання. Вони не набрали мінімальної кількості голосів.

Водночас знайшлись голоси за ратифікацію Рамкової угоди між Україною та Великою Британією щодо офіційної кредитної підтримки розвитку оборонних спроможностей України. Згідно з документом, Київ отримає близько 2 мільярдів фунтів стерлінгів.

Угоду підтримало 245 депутатів. З них лише 165 «слуг народу».