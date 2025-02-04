Зеленський підтримав пропозицію Трампа обміняти ресурси на допомогу і готовий зустрітися з його командою

https://racurs.ua/ua/n203785-zelenskyy-pidtrymav-propozyciu-trampa-obminyaty-resursy-na-dopomogu-i-gotovyy-zustritysya-z-yogo.html

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Президент Володимир Зеленський підтримав пропозицію Дональда Трампа обміняти ресурси на допомогу.

Україна готова видобувати корисні копалини разом з партнерами. Так Зеленський відреагував на нещодавню заяву Трампа.

Ми відкриті до того, що все це може бути розроблене з нашими партнерами, які допомагають нам захистити нашу землю і штовхають ворога назад своєю зброєю, своєю присутністю, санкційними пакетами. І це абсолютно справедливо. Я про це говорив ще у вересні, коли в нас була зустріч із президентом Трампом, — наголосив він.

Президента США Дональд Трамп раніше заявив, що хоче отримати від України рідкісноземельні метали — в обмін на допомогу. У «плані перемоги» Володимира Зеленського йшлося про природні ресурси України — США та ЄС пропонувалося укласти угоди про інвестиції та використання.

Крім того, уже є робочі дати, коли приїде американська команда, заявив Зеленський.

За словами президента України, учора його команда мала контакти зі спецпредставником Трампа з питань України та рф Кітом Келлогом. Точна дата візиту та склад команди, яка приїде, уточнюються.