Єврокомісія та 37 країн узгодили створення спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України

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Експерти ЄС завершують роботу над основним документом Спецтрибуналу для рф.

Мова про «проєкт Статуту Шумана», який регулюватиме функціонування спецтрибуналу.

Трибунал судитиме російських політичних і військових лідерів. Він діятиме при Раді Європи та матиме міжнародних суддів.

Коли росія вирішила перекинути свої танки через кордони України, порушивши Статут ООН, вона вчинила одне з найтяжчих порушень: злочин агресії. Тепер справедливість настає. Справедливість для України. Ми заклали правові підвалини для створення Спеціального трибуналу. Також не може бути справедливості без компенсації. росія має бути притягнута до відповідальності за свою агресію — і вона має заплатити. Ми зробили перший крок до створення Комісії з претензій за участі ЄС. Цей новий орган визначатиме претензії, зареєстровані в Реєстрі збитків, — заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Після початку роботи Трибунал матиме повноваження притягати до відповідальності російських політичних і військових лідерів, які несуть найбільшу відповідальність за злочин агресії. Сьогоднішнє засідання є проривом у триваючому процесі, спрямованому на забезпечення відповідальності за злочин агресії проти України, а також на підтримку міжнародної системи кримінального правосуддя.

Єврокомісія також рекомендувала Раді ЄС взяти участь в офіційних переговорах щодо створення Міжнародної комісії з врегулювання претензій для України. Ця комісія відповідатиме за розгляд, оцінку та прийняття рішень щодо компенсацій шкоди, завданої росією.

Також ЄС створює Комісію з претензій для компенсації збитків:

з квітня 2024 — заяви за зруйноване житло

з січня 2025 — заяви за загибель родичів

Комісія спиратиметься на роботу Реєстру збитків, який слугує для обліку збитків, втрат або поранень, спричинених агресією російської федерації проти України.

Пізніше спеціальний трибунал буде створений угодою між Урядом України та Радою Європи. Він матиме юрисдикцію від України. Рада Європи відповідатиме за процедуру ухвалення проектів правових документів, необхідних для створення Спеціального трибуналу, та їх подальше підписання.

Що стосується Комісії з питань претензій, то перший раунд переговорів щодо міжнародного інструменту розпочнеться наприкінці березня 2025 року.