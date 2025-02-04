Баку має фрагмент російської ракети "Панцир-С», яка влучила в азербайджанський літак

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Ракурс

Азербайджанський літак, що зазнав аварії у грудні, був збитий російською ракетою «Панцир-С». Баку має фрагмент ракети, вилучений з уламків літака, повідомили 4 лютого у Reuters.

Про таку версію катастрофи Azerbaijan Airlines Reuters повідомило джерело в уряді Азербайджану.

За словами співрозмовника агентства, уламок снаряда був ідентифікований міжнародною експертизою.

Наступного дня після авіакатастрофи азербайджанські високопосадовці на умовах анонімності розповіли пресі, що дані попереднього розслідування говорять про причетність росії до краху лайнера.

Повідомлялося, що літак був підбитий над Грізною системою ППО «Панцир-С1». При цьому екіпажу не дозволили посадити повітряне судно в жодному з російських аеропортів і йому довелося летіти через Каспійське море у напрямку Актау.