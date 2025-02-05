Армія рф створила плацдарм на березі річки Оскіл. Фото: DeepState

https://racurs.ua/ua/n203811-rosiyany-stvoryly-sche-odyn-placdarm-na-berezi-richky-oskil-na-harkivschyni-deepstate.html

Ракурс

Армія росії просунулася в районі населеного пункту Тополі Харківської області.

Окупанти змогли утворити ще один невеликий плацдарм на правому березі річки Оскіл. Ворог неодноразово здійснював спроби перетнути водну перешкоду в цьому районі, але ЗСУ присікли дії росіян. Однак росіяни продовжували «промацувати» місцевість ще з середини січня. Про це аналітики проекту DeepState 5 лютого повідомили у Telegram.

Зазначається, що окупанти змогли досягнути успіху в селі, але українські військові відкинули противника. Через певний час ворог здійснив нову спробу, але вже в іншому місці. Противник зумів форсувати річку та зайняти позиції на горі Мілова південніше села Тополі.

Наразі тривають стабілізаційні заходи і ми дуже сподіваємося, що цей район не переросте в черговий більш масштабний плацдарм, як це сталося південніше в районі Дворічної та Новомлинська, — зазначили експерти.

Також у DeepState поінформували про безрезультатну спробу росіян утворити плацдарм між Кам’янкою і Тополями.

Нагадаємо, наприкінці січня британська розвідка повідомляла, що російська армія розширила плацдарм на західно му березі річки Оскіл у північній частині Харківської області. Загарбники хочуть захопити село Західне, за 4 км на захід від Оскола й майже напевно хочуть чинити тиск на логістичний центр Куп’янськ, який також розташований на річці Оскіл — приблизно за 12 км на південь від плацдарму.