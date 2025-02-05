Аргентина теж вирішила покинути ВООЗ. Фото:

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Аргентина вийде зі складу Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Аргентинський президент Хав'єр Мілей ухвалив рішення про вихід країни зі складу ВООЗ. Міністерству закордонних справ вже доручено це здійснити. Про це 5 лютого речник президента Мануель Адорні заявив на прес-конференції, повідомляє El Economista.

Це рішення ґрунтується на глибоких розбіжностях у питаннях управління охороною здоров’я під час пандемії, які разом з урядом Альберто Фернандеса призвели нас до найбільшого карантину в історії людства, — зазначив спікер.

Адорні наголосив, що наразі Буенос-Айрес не отримує фінансування від ВООЗ на управління охороною здоров’я. Тому аргентинська влада вважає, що це рішення не призведе до втрати коштів та не вплине на якість медичних послуг.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп підписав указ про вихід Сполучених Штатів із ВООЗ у перший день свого другого президентського терміну. Білий дім звинувачує організацію у поганому управлінні під час пандемії Covid-19 та інших глобальних криз у сфері охорони здоров’я. США офіційно залишать ВООЗ у січні 2026 року.

Джерело: El Economista