Напередодні виборів у Німеччині лідери ХДС/ХСС сперечаються про відповідальність ультраправих популістів

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Колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель та кандидат на пост глави уряду від блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц продовжують заочні дискусії. Поки Мерц у землі Баден-Вюртемберзі критикував Меркель за міграційну політику, сама Меркель у Гамбурзі захищала свої рішення та відмовилася визнавати відповідальність за зростання популярності «Альтернативи для Німеччини» (АдН).

Мерц у своїй промові заявив, що прихід АдН до Бундестагу у 2017 році — це наслідок помилок влади, а їхнє зміцнення у 2021 році — повторення тих самих помилок. Хоча він не називав ім’я екс-канцлера, натяк був очевидний.

Ми стоїмо перед руїнами десятирічної провальної політики в галузі міграції, — сказав Мерц.

На це Меркель відповіла, що, як і раніше, вважає за правильне своє рішення 2015 року прийняти біженців, але підкреслила, що її уряд пізніше зміг скоротити нелегальну міграцію. Що ж до зростання популярності АдН, то, на її думку, цьому сприяла передусім «суперечка між ХДС та ХСС».

Коли я залишила свою посаду, а в нас ще й коронавірус був, рейтинг АдН складав близько 11%. Той факт, що зараз цей показник становить понад 20%, насправді не є моєю відповідальністю, — додала Меркель.

Коли у Меркель запитали, чи вважає вона ХДС «все ще своєю партією», вона дипломатично відповіла:

Іноді вона завдає мені болю, але так, це моя партія.

Дострокові вибори у Німеччині відбудуться 23 лютого. Рейтинг популярності очолює ХДС/ХСС (приблизно 30%). Рейтинг АдН другий в країні. Різні опитування віддають ультраправим проросійським популістам від 20 до 23%.