США заявили про безплатний прохід їхніх суден через Панамський канал

https://racurs.ua/ua/n203823-ssha-zayavyly-pro-bezplatnyy-prohid-yihnih-suden-cherez-panamskyy-kanal.html

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Держдеп США заявив, що американські урядові судна зможуть безплатно проходити через Панамський канал. У Панамі це заперечили.

У повідомленні Держдеп США зазначив, що таке рішення «зекономить уряду США мільйони доларів на рік».

Урядові судна США тепер можуть проходити Панамським каналом без зборів, заощаджуючи уряду США мільйони доларів на рік, — йдеться в публікації Держдепу в Twitter-акаунті (X).

Але управління Панамського каналу заявило, що не вносило жодних змін до оплати за транзит через канал. Натомість Панама готова до діалогу зі США, зокрема щодо проходження американських військових кораблів.

В офіційній заяві на платформі X Управління заявило, що не скасовувало транзитні мита та інші збори для транзиту через канал.

Зважаючи на поширене Держдепом США оголошення, керівництво Панамського каналу, наділене повноваженнями встановлювати транзитні мита та інші збори для транзиту через канал, сповіщає, що не вносило до них жодних коригувань, — ідеться в заяві.

Наприкінці минулого року президент США Дональд Трамп зажадав від влади Панами знизити транзитні збори за прохід через Панамський канал американських військових і торгових суден. В іншому разі він погрожував повернути канал США. Президент Панами Хосе Рауль Муліно заявив, що не піде на поступки.