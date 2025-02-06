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Ракурс
Шість боєприпасів виявили неподалік житлового будинку на Львівщині, фото: ДСНС

Шість боєприпасів віком понад 80 років виявили біля житлового будинку на Львівщині (ФОТО)

6 лют 2025, 18:24
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На Львівщині, у селі Гута Шептицького району, місцевий житель виявив у себе на городі, всього за вісім метрів від житлового будинку, артилерійський снаряд, який пролежав у землі понад 80 років.

Сапери, які провели обстеження території, виявили ще п’ять таких боєприпасів. Про це сьогодні, 6 лютого, повідомила прес-служба ДСНС.

Тобто, неподалік від житлового будинку фахівці виявили 6 боєприпасів, — наголошують у відомстві. — Вибухонебезпечні предмети можуть залишатися в землі десятки років, але раптово спрацювати від необережного дотику, вібрації або навіть змін температури.

Рятувальники закликають українців у разі виявлення підозрілих предметів:

  • відійти на безпечну відстань;
  • не торкатися та не намагатися їх перенести;
  • негайно телефонувати на «101» або «102».

Шість боєприпасів виявили неподалік житлового будинку на Львівщині, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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