Шість боєприпасів виявили неподалік житлового будинку на Львівщині, фото: ДСНС

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На Львівщині, у селі Гута Шептицького району, місцевий житель виявив у себе на городі, всього за вісім метрів від житлового будинку, артилерійський снаряд, який пролежав у землі понад 80 років.

Сапери, які провели обстеження території, виявили ще п’ять таких боєприпасів. Про це сьогодні, 6 лютого, повідомила прес-служба ДСНС.

Тобто, неподалік від житлового будинку фахівці виявили 6 боєприпасів, — наголошують у відомстві. — Вибухонебезпечні предмети можуть залишатися в землі десятки років, але раптово спрацювати від необережного дотику, вібрації або навіть змін температури.

Рятувальники закликають українців у разі виявлення підозрілих предметів: