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Шість боєприпасів виявили неподалік житлового будинку на Львівщині, фото: ДСНС
Шість боєприпасів віком понад 80 років виявили біля житлового будинку на Львівщині (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n203836-shist-boieprypasiv-vikom-ponad-80-rokiv-vyyavyly-bilya-jytlovogo-budynku-na-lvivschyni-foto.htmlРакурс
На Львівщині, у селі Гута Шептицького району, місцевий житель виявив у себе на городі, всього за вісім метрів від житлового будинку, артилерійський снаряд, який пролежав у землі понад 80 років.
Сапери, які провели обстеження території, виявили ще п’ять таких боєприпасів. Про це сьогодні, 6 лютого, повідомила прес-служба ДСНС.
Тобто, неподалік від житлового будинку фахівці виявили 6 боєприпасів, — наголошують у відомстві. — Вибухонебезпечні предмети можуть залишатися в землі десятки років, але раптово спрацювати від необережного дотику, вібрації або навіть змін температури.
Рятувальники закликають українців у разі виявлення підозрілих предметів:
- відійти на безпечну відстань;
- не торкатися та не намагатися їх перенести;
- негайно телефонувати на «101» або «102».