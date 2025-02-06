Доларові облігації України зростають

https://racurs.ua/ua/n203842-obligaciyi-ukrayiny-zrostaut-na-tli-ochikuvan-schodo-prypynennya-vognu-bloomberg.html

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Доларові облігації України зростають п’ятий день поспіль, досягаючи нових максимумів на тлі зростаючих очікувань, що деталі угоди про припинення війни з’являться наступного тижня.

Про це сьогодні, 6 лютого, повідомило агентство Bloomberg.

Облігації 2034 року перевищили 60 центів за долар, що є найвищим показником з моменту їх випуску минулого року, — зазначає видання. — Українські доларові облігації загалом принесли 7,8% дохідності цього року, регулярно перебуваючи серед найприбутковіших цінних паперів на ринках, що розвиваються.

Зазначається, що за оцінками експертів, зростання триватиме, якщо на конференції у Мюнхені 12 лютого буде представлено чіткий шлях до припинення вогню.

Так, старший стратег з ринків RBC BlueBay Asset Management Тімоті Еш очікує, що життєздатний мир дасть «величезний поштовх до зростання», хоча все ще існує ризик укладення поганої угоди, «якщо безпека не буде гарантована», що матиме похмурі наслідки для України та Європи.

Я думаю, що ринок буде залишатися позитивним аж до фактичної зустрічі між Трампом і Путіним, — зазначив Еш.

Минулого року українські облігації зросли приблизно на 60%, оскільки менеджери фондів нарощували свої позиції, роблячи ставку на кроки, які прискорять закінчення війни.

Джерело: Bloomberg