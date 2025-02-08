Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Українські дрони. Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Українські дрони атакували важливі об'єкти у Ростові-на-Дону

8 лют 2025, 12:20
999

Ростов-на-Дону вночі 8 лютого був атакований безпілотниками.

У районі «Сельмашу», де розташовані важливі військові об'єкти, гриміли вибухи. Зокрема, є два військові аеродроми, один із яких використовує цивільну інфраструктуру, переобладнану для військових потреб. Про це керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко повідомив у Telegram.

Також у цьому районі фіксувалося розміщення зенітно-ракетних комплексів С-400. Крім того, в Ростові-на-Дону знаходиться штаб Південного військового округу росії, який координує бойові дії на півдні України.

Коваленко зазначив, що раніше на території «Сельмаш» помічали склади боєприпасів та технічні об'єкти, пов’язані з логістикою російської армії.

Нагадаємо, російська пропаганда заявила про удар дронів по нафтоперекачувальній станції в Ростовській області. Місцева диктатура заявила про пошкодження адміністративних будівель.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів