Українські дрони атакували важливі об'єкти у Ростові-на-Дону

Українські дрони. Фото: Генеральний штаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n203884-ukrayinski-drony-atakuvaly-vajlyvi-obiekty-u-rostovi-na-donu.html

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Ростов-на-Дону вночі 8 лютого був атакований безпілотниками.

У районі «Сельмашу», де розташовані важливі військові об'єкти, гриміли вибухи. Зокрема, є два військові аеродроми, один із яких використовує цивільну інфраструктуру, переобладнану для військових потреб. Про це керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко повідомив у Telegram.

Також у цьому районі фіксувалося розміщення зенітно-ракетних комплексів С-400. Крім того, в Ростові-на-Дону знаходиться штаб Південного військового округу росії, який координує бойові дії на півдні України.

Коваленко зазначив, що раніше на території «Сельмаш» помічали склади боєприпасів та технічні об'єкти, пов’язані з логістикою російської армії.

Нагадаємо, російська пропаганда заявила про удар дронів по нафтоперекачувальній станції в Ростовській області. Місцева диктатура заявила про пошкодження адміністративних будівель.