Радник Дональда Трампа Майк Волц. Фото:

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Завершення війни росії проти України обговорюватимуть США з союзниками вже на цьому тижні.

Держсекретар Сполучених Штатів, міністр оборони, віце-президент та спеціальний посланник США у Європі обговорюватимуть деталі того, як покласти край російській агресії в Україні. А президент Дональд Трамп готовий до дій, щоб залучити до переговорів всі сторони. Про це радник президента США з питань нацбезпеки Майк Волц, заявив інтерв’ю каналу NBC.

Це означає, що за столом переговорів будуть обидві сторони. Він сказав, що економіка рф не в найкращому стані. Він готовий вводити податки, тарифи, санкції. Нам потрібно залучити всі сторони за стіл переговорів і покласти край цій війні. І це згадувалося в розмовах з президентом Сі, з прем'єр-міністром Моді, з лідерами на Близькому Сході. Всі готові допомогти президенту Трампу покласти край цій війні. Давайте запросимо всі сторони за стіл переговорів, — розповів він.

За словами Волца, Трамп готовий винести всі ці питання на стіл переговорів на цьому тижні, включаючи майбутнє американської допомоги Україні. Він наголосив, що Сполученим Штатам потрібно відшкодувати витрати на війну. Мова йде про українські землі, їхні природні ресурси, нафту та газ. Про все це говоритимуть вже на цьому тижні.

Також радник Трамп додав, що гарантії безпеки щодо України будуть покладені на Європу, а «європейці повинні взяти на себе відповідальність за цей конфлікт».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що хоче укласти українським президентом Володимиром Зеленським угоду на 500 млн доларів про видобуток корисних копалин та газу в Україні в обмін на гарантії безпеки в будь-якому потенційному мирному врегулюванні.

Джерело: NBC