100 бригада вивісила в Торецьку синьо-жовтий прапор над найдавнішою шахтою України

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Бійці батальйону безпілотних систем VORON 100 ОМБр вивісили синьо-жовтий прапор над шахтою «Центральна» в Торецьку.

Саме «Центральна» є найдавнішою шахтою не лише в Торецьку, а й на Донбасі та в Україні загалом.

В ОСУВ «Хортиця» 10 лютого повідомляли, що в Торецьку ударні FPV-дрони збили російський прапор.

Окупанти вчергове встановили прапор країни-агресора, на одній із зруйнованих ними же будівель. Однак українські бійці його збили. По російському триколору відпрацювала група ударних FPV-дронів розвідувальної роти «Харциз».

Захисники кажуть:

Збили кацапський прапор — тут йому не місце!

Раніше задля створення відповідної картинки для російських пропагандистських телеканалів та медіа, в Торецьку окупанти шість разів намагалися встановити прапори країни-агресора на різних локаціях. В результаті роботи українських операторів БПЛА всі російські триколори були знищені разом з «прапороносцями».

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t. me/Khortytsky_wind