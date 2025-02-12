Рада продовжила термін проходження ВЛК. Фото:

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Верховна Рада підтримала продовження терміну проходження ВЛК для обмежено придатних.

У середу, 12 лютого, український парламент у цілому підтримав законопроект № 12457 щодо обов’язковості проходження громадянами України, які були визнані обмежено придатними до військової служби, повторного медичного огляду та визначення кінцевого строку його проведення. За це проголосували 313 нардепів. Про це народний депутат Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

Продовження терміну проходження ВЛК для обмежено придатних перенесли до 5 червня 2024 року. Раніше був встановлений строк зробити це до 4 лютого.

Водночас заступник керівника Офісу президента України Ірина Верещук заявила, що обмежено придатним не слід розраховувати на подальші продовження терміну проходження ВЛК.

Не слід розраховувати на подальші продовження терміну. Тому, тих, хто зобов’язаний пройти ВЛК, закликаю не зволікати та не відкладати медогляд до останнього, — написала вона у Telegram.

Нагадаємо, в Офісі президента України пообіцяли, що обмежено придатні не отримуватимуть штрафів від Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, якщо не пройдуть ВЛК до 5 лютого. Також обмежено придатних не оголошуватимуть у розшук.