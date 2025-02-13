Спецпредставник Трампа Кіт Келлог вирушив до Європи. Фото: Х

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Спеціальний представник Дональда Трампа з питань України та росії Кіт Келлог вирушив до Європи

Спершу американець візьме участь у Мюнхенській безпековій конференції та відвідає штаб-квартири НАТО і Європейського Союзу в Брюсселі. Будуть розмови з партнерами, які готові співпрацювати задля досягнення мети — припинити війну в Україні та відновити стабільність у Європі. Про це 12 лютого Кіт Келлог повідомив у соціальній мережі Х.

З нетерпінням чекаю продуктивних зустрічей, щоб швидко рухатися, — йдеться у повідомленні.

Водночас у Державному департаменті США повідомили, що після Європи Келлог відвідає Україну. Цей візит відбудеться з 13 по 22 лютого й запланована зустріч з представниками влади та громадянами, «які мужньо витримали майже три роки війни».

Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що бойові дії необхідно припинити, а Сполучені Штати готові підтримати довгострокове рішення. Спеціальний посланник президента Келлог налаштований на проведення жорсткої дипломатії, яка знадобиться для досягнення мети президента, — зазначили в Держдепі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що представники команди Президента США Дональда Трампа відвідають Україну ще до початку Мюнхенської безпекової конференції.