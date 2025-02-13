На фронті за добу відбулося 116 боїв. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/ua/n204010-na-fronti-za-dobu-bulo-116-boyiv-na-pokrovskomu-napryamku-zupyneno-34-ataky.html

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На фронті в Україні минулої добу відбулося 116 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 34 штурми. На Новопавлівському напрямку ворог атакував 17 разів. А на Торецькому напрямку проривник здійснив 11 атак неподалік Торецька і Щербинівки. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 13 січня.

Дев’ять атак було відбито захисниками на Лиманському напрямку, вісім — на Куп’янському, сім — на Краматорському і чотири — на Сіверському напрямках. Крім того, були відбиті всі ворожі штурми на Оріхівському напрямку.

У Курській області росії підрозділи українських Сил оборони відбили 18 ворожих штурмів. Країна-агресор здійснила 527 артилерійських обстрілів, 19 авіаційних ударів, застосувавши по своїй території 28 керованих авіаційних бомб.

За інформацією Генерального штабу ЗСУ за минулу добу росія втратила ще 1 тис. 150 військовослужбовців вбитими та пораненими. Також у ході боїв захисники спопелили дев’ять танків, 27 бойових броньованих машин, 53 артилерійські системи, одну РСЗВ, один засіб ППО, 121 одиницю автомобільної техніки та одну одиницю спецтехніки.

Нагадаємо, 11 лютого росіяни завдали по підрозділах Сил оборони України трьох ракетних ударів із застосуванням 20 ракет, а також — 89 авіаударів, скинувши 149 керованих бомб. Крім цього, здійснив понад 6 тис. 300 обстрілів, з них 174 — із РСЗВ та залучив для уражень 2 тис. 354 дрони-камікадзе.