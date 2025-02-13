Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Фото:

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Президент США Дональд Трамп запевнив, що Україна продовжить отримувати допомогу від Сполучених Штатів.

Вашингтон буде продовжувати надавати допомогу Києву, бо інакше «путін би подумав, що він виграв». Однак «гроші мають бути забезпечені». Також Трамп звинуватив адміністрацію свого попередника Джо Байдана у тому, що вона «безглуздо» передавала гроші Україні, а він планує отримати гарантії повернення грошей. Таку заяву Трамп зробив прес-конференції у Білому домі, передає «Голос Америки».

Наші гроші будуть забезпечені. У них рідкісноземельні, у них є нафта, газ і багато іншого, і ми просимо, щоб наші гроші були забезпечені, — зазначив американський лідер і додав, що нинішня влада України на це погодилася.

Також глава Сполучених Штатів наголосив, що Україна вже отримала від них допомоги на суму 350 млрд дол. А Європа, за словами Трампа, надала Україні 100 млрд дол. у вигляді позики.

Водночас очільник Пентагону Піт Гегсет перед заявив перед зустріччю міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі, що прагнення Трампа до миру не є зрадою України.

Немає жодної зради; є визнання того, що весь світ та США зацікавлені у мирі, у мирі, досягнутому шляхом переговорів, — зазначив Гегсет, пише Sky News.

Також міністр оборони назвав Трампа «найкращим переговорником на планеті» за те, що він посадив обидві сторони за стіл переговорів у пошуках світу.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп вважає «малоймовірним» те, що Україна повернеться до своїх кордонів до російського вторгнення у 2014 році. Проте він вважає, що з часом Україна зможе частково повернути деякі окуповані території.

Джерела: «Голос Америки», Sky News