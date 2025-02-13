Російські безпілотники знову знайшли в Молдові. Фото: поліція

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Два російські безпілотники залетіли на територію Молдови.

Молдовська поліція 13 лютого знайшла на території країни два дрони після нічної російської масованої атаки на Україну. Один з дронів упав у полі біля села Чумай Тараклійського району, а інший вибухнув у полі за 1,5 км від міста Чадир-Лунга. Про це повідомили в Генеральному інспектораті поліції Молдови.

Зазначається, що унаслідок падіння БпЛА ніхто не постраждав. Фахівці ізолювали місцевість, де знайшли уламки, та вивчають їх. Попередньо відомо, що це були російські дрони.

На вже не перший такий інцидент відреагувала президент Молдови Майя Санду. Вона заявила, що цей інцидент є нагадуванням того, що росія не поважає кордони інших держав і «сіє терор». Санду закликала припинити війну в Україні.

Нагадаємо, у ніч на 13 лютого українська протиповітряна оборона збила 85 зі 140 дронів, які росіяни запускали по Україні. Ще 52 БпЛА не досягли цілей й були локаційно втрачені. Зафіксовані руйнування в двох областях.