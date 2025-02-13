Міністром охорони здоров’я США став антиваксер і медичний конспіролог

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Ракурс

Роберт Кеннеді — молодший став міністром охорони здоров’я США, його кандидатуру затвердив Сенат країни.

Кандидатуру Кеннеді підтримали 53 сенатори, проти призначення виступили 47 посадовців.

Кеннеді-молодший протягом багатьох років був одним із найвідоміших антивакцинаторів і часто поширював хибні теорії змови стосовно безпеки й ефективності вакцин.

Представник знаменитої американської родини політиків-демократів Кеннеді був одним із найнеоднозначніших номінантів президента Дональда Трампа. Його кандидатура викликала питання навіть у деяких сенаторів-республіканців.

Справа в його нестандартних для посади голови МОЗ поглядах: він антиваксер, ВІЛ-дисидент і медичний конспіролог.

Кеннеді — гучний критик традиційної медицини. Наприклад, він стверджує, що через дитячі щеплення став частіше зустрічатися аутизм. Він також хоче заборонити використання фтору у питній воді, хоча фтор зміцнює зуби. Одного разу Кеннеді назвав коронавірус свого роду біозброєю, яка вбиває переважно чорних і білих людей.

На слуханнях у Сенаті також з’ясувалося, що він не цілком виразно уявляє собі роботу міністра та політику країни у сфері охорони здоров’я.

Кандидатура Кеннеді розглядалася у двох комітетах: з фінансів та з охорони здоров’я, освіти, праці та пенсій. У вівторок комітет із фінансів проголосував за те, щоб рекомендувати Кеннеді до затвердження. За це проголосували всі 14 членів комітету з-поміж республіканців; усі 13 демократів голосували «проти».

Роберт Кеннеді-молодший — племінник 35-го президента США, члена Демпартії Джона Кеннеді та син його молодшого брата, кандидата в президенти Роберта Кеннеді, застреленого у 1968 році.

Навіть донька президента Кеннеді Керолайн закликала не затверджувати її кузена Роберта Ф. Кеннеді-молодшого міністром охорони здоров’я, назвавши його «хижаком». Вона також звинуватила його в лицемірних поглядах на вакцини і «залежності від уваги і влади», пише CNN.

Напередодні слухань Керолайн зачитала вголос лист, який вона надіслала сенаторам, детально описуючи тривожну поведінку свого кузена, свідком якої вона була протягом багатьох років, звинувачуючи його в лицемірних поглядах на вакцини і «залежність від уваги і влади».

Я знаю Боббі все своє життя. Не дивно, що він тримає хижих птахів як домашніх улюбленців, адже сам Боббі — хижак, — сказала Керолайн Кеннеді.

Вона пригадала, як багато років тому її двоюрідний «брат клав курчат і мишей у блендер, щоб згодувати своїм птахам», пише CNN.

Я бачила, як його молодші брати і двоюрідні брати йшли за ним шляхом наркозалежності. Його підвал, гараж, кімната в гуртожитку завжди були центром подій, де можна було придбати наркотики, і він любив хизуватися тим, як кладе курчат і мишей у блендер, щоб згодувати їх своїм яструбам. Часто це була збочена сцена відчаю і насильства, — розповіла вона.

Хоча Кеннеді визнала, що її кузен зміг «витягнути себе з хвороб і недуг», вона звинуватила його в тому, що він живе за подвійними стандартами і отримує фінансову вигоду від свого скептицизму щодо вакцин.

Хоча він може заохочувати молоде покоління відвідувати зустрічі анонімних алкоголіків, Боббі залежний від уваги та влади. Боббі живиться відчаєм батьків хворих дітей, вакцинуючи власних дітей і створюючи послідовників, лицемірно відмовляючи інших батьків від вакцинації своїх дітей, — сказала вона.

Керолайн додала, що їй було непросто зберігати мовчання під час невдалої президентської кампанії її двоюрідного брата, але вона відчуває себе зобов’язаною висловитися, оскільки вважає, що він спотворив вбивства її батька Джона Ф. Кеннеді та дядька Роберта. Ф. Кеннеді (були членами Демократичної партії).

Також було нелегко мовчати минулого року, коли Боббі експропріював образ мого батька і відволікся від спадщини президента Кеннеді, щоб просунути свою власну провальну президентську кампанію, а потім принижуватися перед Дональдом Трампом, щоб отримати роботу, — сказала вона.

Нещодавно Кеннеді-молодшого зняли в літаку, коли він додавав кобальтово-синю рідину у свій напій за допомогою піпетки. В інтернеті жартують, що це «сльози лібералів» (синій колір демпартії США), але медичні експерти з’ясували, що це синій метилен — хімічний барвник, який іноді використовують і фармацевти.

У колах альтернативної медицини вважається, що ця речовина має оздоровчий ефект і нібито показує позитивні результати при лікуванні деменції, хвороби Лайма і навіть раку. Барвник також має гарну репутацію в середовищі «біохакерів» — метилен, як стверджується, сповільнює процес старіння. Єдиний побічний ефект, вважають адепти речовини, — синя сеча.

Одним із найзатятіших прихильників «диво-ліків» став актор Мел Гібсон: нещодавно він заявив, що троє його друзів з невиліковною формою раку вилікувалися за допомогою блакитної рідини. Подібні заяви викликають обурення професійних лікарів. Вони сумніваються в ефективності речовини і попереджають, що вона може викликати рак.

Спочатку метилен використовувався для фарбування одягу ще з кінця XIX століття. 1981 року вчені також застосовували його для лікування малярії. FDA схвалила речовину для лікування захворювання крові — метаемоглобінемії.