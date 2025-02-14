Бундестаг має негайно визнати війну в Україні «надзвичайною ситуацією», - Шольц

https://racurs.ua/ua/n204042-bundestag-maie-negayno-vyznaty-viynu-v-ukrayini-nadzvychaynou-sytuaciieu-sholc.html

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Бундестаг повинен визнати війну в Україні надзвичайною ситуацією для безпеки Європи.

Про це заявив 13 лютого канцлер Німеччини Шольц.

Це приведе до того, що наша підтримка України, яка є сьогодні як ніколи важливою, більше не відбуватиметься коштом інших завдань, котрі наша держава має виконувати щодо власних громадян, — заявив канцлер.

Однак з його слів незрозуміло, про які суми допомоги може йтися та з яких джерел вони будуть взяті.

Шольц також наголосив, що потрібно усвідомити, що дії та заяви адміністрації США означають для України, Європи та світу:

Нічого про Європу без європейців. Зрозуміло, що мир має бути довготривалим. Він має забезпечити суверенітет України. Саме тому ми ніколи не підтримаємо мир, який буде продиктований.

Нагадаємо, 23 лютого у ФРН відбудуться дочасні вибори у бундестаг. Партія Олафа Шольца — СДПН — наразі третя у рейтингу популярності. Вона може увійти до коаліції, яку очолить ХДС-ХСС Фрідріха Мерца.