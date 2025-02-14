Суд США тимчасово скасував заморожування фінансування USAID

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Суд США тимчасово скасував заморожування фінансування USAID.

Про це пише Associated Press із посиланням на указ федерального судді Аміра Алі.

Наказ судді стосується контрактів, що були укладені до того, як Трамп видав свій указ від 20 січня про замороження іноземної допомоги.

Це судове рішення стало другою серйозною невдачею адміністрації Трампа в процесі ліквідації Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Суддя Амір Алі з округу Колумбія заборонив головним помічникам Трампа в Державному департаменті та бюджетних питаннях, зокрема держсекретарю Марко Рубіо та директору з питань управління та бюджету Расселлу Воуту, виконувати будь-які розпорядження про скасування контрактів або припинення роботи, що набули чинності після інавгурації Трампа.

Рішення діятиме щонайменше, доки триває судовий процес.

Ухвала федерального судді фактично зупиняє указ Трампа, спрямований на ліквідацію USAID. Суддя дійшов висновку, що адміністрація Трампа діяла «свавільно і примхливо», різко припинивши всю іноземну допомогу, і не врахувала наслідків для компаній, які розраховували на таку допомогу.

Алі погодився, що шкода від замороження допомоги, а також можливе порушення законів через «довільні та безпідставні» рішення уряду, є достатніми підставами, щоб скасувати накладені обмеження.

Раніше Міністерство юстиції заявляло, що оскільки це рішення ухвалене за наказом президента, суди нібито не мають права його переглядати. Однак суддя з цим не погодився, зазначивши, що це дозволило б владі обходити судовий контроль.

Це вже друге судове рішення, яке призупиняє спроби Трампа та Ілона Маска ліквідувати USAID — раніше суддя Карл Ніколс заблокував рішення про відправку тисяч працівників в адміністративну відпустку.