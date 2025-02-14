Вибух прогримів біля кафе в Миколаєві. Фото: «Суспільне»

https://racurs.ua/ua/n204053-vybuh-progrymiv-bilya-kafe-v-mykolaievi-ie-zagybli-i-travmovani-foto.html

Ракурс

У центрі Миколаєва 14 лютого вибухнув невідомий предмет.

Близько 14.00 на вулиці Пограничній поблизу закладу громадського харчування пролунав вибух невідомого предмета. Внаслідок цього загинуло двоє людей. Попередньо відомо ще про вісьмох постраждалих. Про це поліція Миколаївської області повідомила у Facebook.

Зараз на місці події працюють слідчі слідчого управління обласного главку поліції, криміналісти, вибухотехніки, працівники Служби безпеки України, рятувальники та медики.

Місцевій владі наразі невідомі причини та обставини вибуху.

Було чутно вибух. З’ясовуємо, — написав у Telegramміський голова Миколаєва.

Нагадаємо, 5 лютого у Кам’янці-Подільському пролунав вибух поблизу місцевого ТЦК та СП. Внаслідок інциденту загинув один чоловік, а ще четверо були травмовані.

Згодом з’ясувалося, що чоловік підійшов до контрольно-пропускного пункту Територіального центру комплектування із сумкою в руках. Він попросив передати нібито передачу мобілізованому і в цей момент прогримів вибух.