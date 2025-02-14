Сенатор США Ліндсі Грем. Фото:

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Перспективи вступу України до НАТО оцінили американські сенатори.

Країни Північноатлантичного альянсу повинні тиснути на росію, пригрозивши прийняти Україну до північноатлантичного альянсу, якщо російський диктатор володимир путін розпочне нове вторгнення. Про це сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем 14 лютого заявив на конференції з безпеки у Мюнхені.

Я хочу, щоб путін знав, що якщо він втне це ще раз, Україна одразу вступає в НАТО. Я хочу, щоб він чітко знав, що відбудеться, коли буде нове вторгнення: будуть санкції, будуть ще інші погані речі для вас, будуть солдати в Україні, тому що це буде впливати на американський бізнес, — зазначив він.

Також Грем вважає, що ймовірна мирна угода між рф та Україною має передбачати дії, які запобігатимуть намірам Москви повторити вторгнення.

Нагадаємо, напередодні Мюнхенської конференції віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що Вашингтон розглядає варіант відправки американських військ в Україну, якщо росія не погодиться на мир.