Лідерка німецьких ультраправих таємно зустрічалася з послом Китаю

https://racurs.ua/ua/n204093-liderka-nimeckyh-ultrapravyh-taiemno-zustrichalasya-z-poslom-kytau.html

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Співголовку ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» (AfD) та кандидатку на посаду канцлера Алісу Вайдель у Китаї буквально звеличують у соціальних мережах.

Однією з причин є те, що до початку політичної кар'єри Вайдель прожила п’ять років у Пекіні та Шанхаї та вивчила китайську мову. Проте сама Вайдель рідко згадує про свої особливі зв’язки з Китаєм.

Тим часом розслідування BILD показує, що глава AfD протягом останніх років підтримувала незвичайні контакти з режимом Сі Цзіньпіна.

Два незалежні джерела всередині AfD повідомили, що Вайдель регулярно зустрічалася з колишнім послом Китаю Ву Кеном приблизно раз на місяць. Ці зустрічі не були внесені до її календаря і мали залишатися в секреті.

Ву Кен, який обіймав посаду посла Китаю в Німеччині з 2019 по 2024 рік, зустрічався з Вайдель частіше, ніж з офіційними представниками німецького МЗС, стверджують у дипломатичних колах.

Особливо примітно, що Ву Кен приймав Вайдель не в посольстві, а у своїй приватній резиденції на південному заході Берліна. На дзвінку біля входу немає імені, будинок належить приватній особі. Територія охороняється камерами, обнесена високим парканом, на якому висить попередження про сторожового собаку. За даними BILD, на об'єкті міститься кілька ротвейлерів. Біля входу до будинку висять два червоні китайські ліхтарики.

У розмові з BILD Вайдель визнала, що була там кілька разів. За її словами, зустрічі проходили «можливо, раз на дев’ять місяців».

Вайдель пояснює, що після початку війни в Україні хотіла отримати уявлення про китайську позицію: «Як китайці оцінюють ситуацію в Україні та відносини з росією?». Проте конкретних деталей зустрічей вона не розкрила, сказавши лише:

Китайці надають великого значення формальностям.

На запитання про нового посла Китаю Вайдель відповіла, що поки що не знайома з ним, але привітала його із призначенням.

Китайське посольство у відповідь на запит BILD заявило, що надає великого значення «нормальному обміну думками з партіями в Німеччині, особливо з тими, які представлені в Бундестазі». Мета — «зміцнення взаєморозуміння, китайсько-німецької дружби та взаємовигідного співробітництва».

Примітно, що зустрічі Вайдель з Ву Кеном збіглися за часом зі шпигунським скандалом навколо AfD. У квітні 2024 року генеральна прокуратура Німеччини заарештувала співробітника офісу євродепутату від AfD Максиміліана Кра, який підозрюється у роботі на китайську розвідку.

Експерт з безпеки від ХДС Родеріх Кізеветтер назвав зустрічі Вайдель із китайським послом «дуже незвичайною ситуацією». На його думку, «це може свідчити про прямий чи непрямий вплив Китаю на лідера партії».

Ральф Штегнер (СДПН) не здивований контактами AfD із Пекіном:

Багато людей в AfD підтримують тісні зв’язки з авторитарним режимом у Китаї. Вони хотіли б бачити таке ж правління і в Німеччині.

На повторний запит BILD китайське посольство не відповіло.

Вайдель давно захоплюється Китаєм. Вже у 14 років вона почала вивчати мову з аудіокасет. Свою докторську дисертацію в Університеті Байройта Вайдель присвятила пенсійній системі Китаю. З 2006 до 2011 року вона жила в Китаї, навчання та дослідження фінансували стипендіальні програми. Вайдель співпрацювала з професором із Центральної партійної школи КПК, а також із Китайською академією суспільних наук.

За деякими даними, у той же період вона працювала консультантом, зокрема для Bank of China.

Тоді це була країна, де всі прагнули вперед, — каже Вайдель. — Суперкапіталістична система. Усі хотіли заробляти гроші.

Її науковий керівник Петер Оберендер, який помер у 2017 році, вважався одним із провідних німецьких експертів із китайської економіки. Він був одним із засновників «Виборчої альтернативи 2013», яка пізніше трансформувалася в AfD. Саме тоді Вайдель розпочала свою політичну кар'єру, яка сьогодні принесла їй у Китаї репутацію «Залізної леді».