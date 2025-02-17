Спільна армія ЄС - що відповіла Польща на пропозицію Зеленського

https://racurs.ua/ua/n204138-spilna-armiya-ies-scho-vidpovila-polscha-na-propozyciu-zelenskogo.html

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Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський 16 лютого відповів на заяви президента України Володимира Зеленського щодо створення спільної армії Європи.

Нагадаємо, що 14 та 15 лютого в Мюнхені проходила безпекова конференція, головною темою якої стала війна росії проти України. Позицію Польщі на зустрічі представляв прем'єр-міністр Дональд Туск.

Під час своєї промови Володимир Зеленський закликав до створення «Збройних Сил Європи» для посилення безпеки на континенті. Він підкреслив, що йдеться не просто про накопичення зброї, а й про робочі місця, технологічне лідерство та економічну потужність для Європи.

У свою чергу Радослав Сікорський, міністр закордонних справ Польщі, зазначив, що потрібно бути обережним з терміном «Збройні Сили Європи», наголосивши, що об'єднання національних армій не передбачається. Водночас він висловив підтримку зміцненню обороноздатності Європи.

Крім того, міністр МЗС заперечив заяви журналістів Financial Times, згідно з якими питання передислокації західних військових в Україну буде обговорюватися під час саміту, скликаного Еммануелем Макроном. Так, за його словами, направлення польських військ в Україну наразі не розглядається, тому що обов’язок Польщі перед НАТО — захищати східний фланг Альянсу, тобто свою власну територію.

Зі схожою заявою вчора виступив заступник міністра юстиції Аркадіуш Мирха, який у прямому ефірі Polsat News зазначив, що Мюнхенська конференція ставить нові виклики перед Європою, і потрібно мати різні плани дій, але введення європейський військ в Україну не розглядається як пріоритетний сценарій.